 Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit

    Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit
    MALİ olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Bursaspor'da Ali Ay yönetimi, kredi konusunda uzun süredir uğraş veriyor. Ancak Ay'ın başına bu sefer de eski yöneticilerin dert olduğu öğrenildi. Kulüpte görev yapmış ve alacakları bulunan eski yöneticilerin haciz işlemiyle kulübü tehdit ettikleri kaydedildi. Bu durum karşısında adeta çileden çıkan Bursa başkanının çıkacak krediyle bu durumu ortadan kaldırmak istediği belirtildi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.