Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit

MALİ olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Bursaspor'da Ali Ay yönetimi, kredi konusunda uzun süredir uğraş veriyor. Ancak Ay'ın başına bu sefer de eski yöneticilerin dert olduğu öğrenildi. Kulüpte görev yapmış ve alacakları bulunan eski yöneticilerin haciz işlemiyle kulübü tehdit ettikleri kaydedildi. Bu durum karşısında adeta çileden çıkan Bursa başkanının çıkacak krediyle bu durumu ortadan kaldırmak istediği belirtildi.