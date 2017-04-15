Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit
MALİ olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Bursaspor'da Ali Ay yönetimi, kredi konusunda uzun süredir uğraş veriyor. Ancak Ay'ın başına bu sefer de eski yöneticilerin dert olduğu öğrenildi. Kulüpte görev yapmış ve alacakları bulunan eski yöneticilerin haciz işlemiyle kulübü tehdit ettikleri kaydedildi. Bu durum karşısında adeta çileden çıkan Bursa başkanının çıkacak krediyle bu durumu ortadan kaldırmak istediği belirtildi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Bursaspor’da eski yöneticilerden tehdit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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