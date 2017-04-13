 Hakan Bilgiç Bursaspor’da – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Hakan Bilgiç Bursaspor’da
    Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan , transfer çalışmalarına hız verdi. Feyenoord alt yapısından Ozan Can'ı alan Timsah, TFF 1. Lig'de Elazığ'ın dikkat çeken sağ beki 'le yeni sezon için anlaştı. 3 sezondur Gakgoş'ta oynayan 24 yaşındaki Bilgiç, 28 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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