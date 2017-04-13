Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Feyenoord alt yapısından Ozan Can'ı alan Timsah, TFF 1. Lig'de Elazığ'ın dikkat çeken sağ beki Hakan Bilgiç'le yeni sezon için anlaştı. 3 sezondur Gakgoş'ta oynayan 24 yaşındaki Bilgiç, 28 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Hakan Bilgiç Bursaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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