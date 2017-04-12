 Gençlik operasyonu – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Gençlik operasyonu

    Gençlik operasyonu

    , Elazığ’ın G.Saray alt yapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanadı ’ı takibe aldı.

    Gelecek sezon için gençlik operasyonu başlatan Bursaspor, scout ekibinin geniş çaplı araştırmalarıyla listesini belirlemeye başladı. Daha önce Feyenoord alt yapısından 18 yaşındaki Ozan Can Kökçü'ye 4 yıllık imza attıran Timsah, şimdi de TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığ'ın sol kanadı Berk Yıldız'ı gözüne kestirdiği öğrenildi.

    Bu sezon TFF 1 Lig'de 17 maça çıkan ve 2 gol atan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Süper Lig'den birçok talibi olduğu belirtilen, İzmir'de Karşıyaka'dan yetişen ve 7 yıl G.Saray alt yapısında forma giyen Berk'in de yeşil-beyazlılar'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı kaydedildi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:49
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