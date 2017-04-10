Taraftarımız ateşledi

Kulübü Basın Sözcüsü, Süper Lig'de'u 3-0 yendikleri maçla ilgili, "Galibiyette en önemli rolü taraftarımız oynamıştır. Onların desteği takımı ateşledi." dedi.gibi güçlü bir takımı iyi oynayıp yendiklerini ifade etti ve ekledi: "Bundan sonra çıkışımız başlar."