 Taraftarımız ateşledi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Taraftarımız ateşledi

    Taraftarımız ateşledi
    Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikleri maçla ilgili, "Galibiyette en önemli rolü taraftarımız oynamıştır. Onların desteği takımı ateşledi." dedi. Paçacı, Karabük gibi güçlü bir takımı iyi oynayıp yendiklerini ifade etti ve ekledi: "Maçta emeğimizin karşılığı olan 3 puanı 3 golle aldık. Bundan sonra çıkışımız başlar."
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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