Bursaspor galibiyet hasretini bitirdi
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 3-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyetiyle 15 hafta sonra kalesinde gol görmedi.
Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta kalesini gole kapatamadı.
Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7, ardından oynadığı 15 maçta 28 gol yiyen Bursaspor, haftalar sonra hem kalesinde gol görmedi hem de farklı galip geldi.
Bursaspor'da 27 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların 8'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.
Harun, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapattı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:29
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 6
Yorum
GFB Q7 de oynasa Lyon size deli desk edecek. Kalbimiz seninle Lyon.
- Kadıköy’de yalnızlık
Toplam 8
Yorum
Ali Ulvi 7 - 8 bin tarafatar varmış bu rakam bile çok fazla bu yönetim bu gidişle bu takımı 100 kişiye seyreder duruma düşürecek.
- Taraftardan Olcay Şahan’a sürpriz
Toplam 1
Yorum
İşte bir Beşiktaşlı Beşiktaş seni tekrar yarattı Halen Beşiktaş da olsaydın yedek kulübesinde oturur olacaktın verdiğin savaşla seni kutluyorum Devam
Bursaspor galibiyet hasretini bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.