Bursaspor çok iyi olacak
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 3-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.
203 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI
Bursaspor'un golcü oyuncusu Sercan Yıldırım, Karabük maçında attığı golle 203 gün sonra ligde yeniden golle tanıştı. Golcü isim, bu sezon ilk 11'de çıktığı nadir maçlardan birini oynadığını belirterek, "Formayı özlemiştim. Gol atmak daha da mutlu etti" dedi.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:31
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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