 Bursaspor çok iyi olacak – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    çok iyi olacak

    Bursaspor çok iyi olacak

    Teknik Direktörü , 3-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.

    Topçu, "Gelinen noktada 3-0 net skor. Gol yemememiz, tekrar kazanmamız, çok güzel oldu. Kalan 7 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.'' diye konuştu. Genç teknik adam, kısa sürede 'u çok iyi yerlere getireceklerini de sözlerine ekledi.



    203 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI
    Bursaspor'un golcü oyuncusu , Karabük maçında attığı golle 203 gün sonra ligde yeniden golle tanıştı. Golcü isim, bu sezon ilk 11'de çıktığı nadir maçlardan birini oynadığını belirterek, "Formayı özlemiştim. Gol atmak daha da mutlu etti" dedi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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