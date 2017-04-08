Bursaspor'da 3 puan sevinci

Yeşil beyazlı futbolcular, Kardemir Karabükspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını anlattı. Bursasporlu futbolcuların maçla ilgili görüşleri şöyle:



"KAZANDIK MUTLUYUZ"

Harun Tekin: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyuz. takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Çok iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Bana pozisyon gelmedi. Yere bile yatmadan maçı bitirdim. Bu çok önemli maçı kazandığımız için mutluyuz. Ertuğrul'a yönelik tepkiler beni üzdü. Sonuçta 20 yaşında genç oyuncu. Tepki olunca üzüldüğünü gördüm. İçeri girip ağlamış. Bunu duyduğumda hemen onu çağırdım; teselli etmem ve birbirimize sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyordu. Biz bir takımız. Takım içerisinde kötü niyetli insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler olabilir. Son 2 hafta iyi mücadele ediyoruz. Konya maçında da ufak tefek hatalarla kaybetmiştik. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum.



"3 PUAN DEĞERLİYDİ"

Erdem Özgenç; Maçın öneminin farkındaydık. 2-3 haftadır takım içerisinde aile ortamı yakaladık. Karabük zorlu ekip. İç sahada mutlak kazanmamız gereken maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Aldığımız galibiyetle taraftarlarımıza, camiamıza, kendimize hediye verdik. 3 puan çok değerliydi. Bundan sonra bu takım ruhuyla takımı layık olan yere taşımaya çalışacağız. Bursaspor için umulmadık form düşüklüğü ve yenilgi aldık. Herkesin canı acıdı. Önemli olan düştüğünde ayağa kalkıp dimdik durabilmek. Bunu başaracak güçteyiz. Sakatlıklar, dönen arkadaşların adaptasyonları zor oldu. Takım ruhunu yakaladık. Bursaspor'u üst sıralara taşımak istiyoruz. Attığım gol bana güven ve moral verdi.



"HATALARIM OLUYOR"

Ertuğrul Ersoy: Ben ve takım arkadaşlarım aldığımız bu galibiyet nedeniyle aşırı derecede mutluyuz. Buralardan kurtulmamız gerekiyordu. Bu şehir, bu takım alt sıralarda olmayı hak etmiyordu. Derin bir nefes aldık. Hak ederek kazandık. Asıl mevkim olmamasına karşın sağ bekte oynuyorum. Biz genç oyuncular olarak tercih etme şansımız yok. Hocam bana orada ihtiyaç duydu. Bende elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaman zaman hatalarım olmuştur. Bu formaya ihanet etmedim, etmemde. Taraftar tepki verdiği diye oyundan çıkmadım. Kasığımdaki çekme nedeniyle çıktık. Ben uzun yıllar oynayıp bu takımın kaptanı olmak, kulübümüzü Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Harun abinin üçlü çektirme jestine mutlu oldum. Ağabeylik bu olsa gerek.



"ERTUĞRUL, BU TEPKİYİ HAK ETMEDİ"

Kubilay; Bugün çok iyi mücadele ettik. İlk yarı çok pozisyon kaçırdık. Maçı ne kadar çok istediğimiz belli oluyordu. Gol biraz geç geldi ama 3-0'lık güzel galibiyet hediye ettik. Çok iyi mücadele ettik, oyun oynadık. Sadece Ertuğrul için parantez açmak istiyorum, Ertuğrul benim kardeşim. 8 yıl aynı takımda oynayıp buraya geldik. Canını dişine takarak oynayan bir oyuncu. Ona haksızlık ettiler diye düşünüyorum. Uzun yıllar bu formaya hizmet edecek. Bence gereksizdi.



"HIRSIMIZLA KAZANDIK"

Sercan: Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hırsımız üst seviyedeydi. Olumsuz gidişat vardı, bunu çevirmek bizim elimizdeydi. O yüzden çok iyi oynadık iyi mücadele ettik. Bu galibiyeti seriye çevirmek istiyoruz. Sonuçta kaybedilmiş bir şey yok. Bunu yapacak güçteyiz. Haftaya referandum arasını değerlendirip Akhisar'ı da yenmek istiyoruz. Bugün hırslıydım. Bu sezon ilk onbirde başladığım nadir maçlardan biriydi. Formama kavuştum. Golü attığımda o topu hırsımla kazandım. Bunu herkes gördü. İyi çalışıyorum bunu devam ettirmek istiyorum.