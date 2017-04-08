Bursa 12'den vurdu
Son yılların en kötü dönemini geçiren yeşil-beyazlılar; Kubilay, Sercan ve Erdem’in (pen) attığı gollerle Karabük’ü mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bundan önceki son 11 haftada sadece 1 galibiyet alıp, son yılların en kötü dönemini geçiren yeşil- beyazlılar, etkili oynadığı maçta 3 puana ulaşıp taraftarını sevindirdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçın ikinci yarısında adeta coşan Timsahlar, 57. dakikada genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-0 öne geçti. Diğer iki gol maçın son bölümlerinde geldi. 90. dakikada kaleci Ahmet'in hatasında topu kapan Sercan farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Poko'nun ceza sahası içinde Sercan'ı düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Erdem Özgenç, skoru belirledi ve 3 puan Bursaspor'un oldu.
Mutlu Topçu: Kritik bir galibiyet
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, zorlu bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Alınan 3 puan nedeniyle oyuncularını kutlayan Topçu, "Son dönemde kritik kayıplar veriyorduk. Bugün iyi mücadele ettik ve bunun karşılığını aldık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
Mutlu Topçu: Kritik bir galibiyet
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, zorlu bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Alınan 3 puan nedeniyle oyuncularını kutlayan Topçu, "Son dönemde kritik kayıplar veriyorduk. Bugün iyi mücadele ettik ve bunun karşılığını aldık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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