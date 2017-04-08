 Bursa 12'den vurdu – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bursa 12'den vurdu

    Bursa 12'den vurdu

    Son yılların en kötü dönemini geçiren yeşil-beyazlılar; Kubilay, Sercan ve Erdem’in (pen) attığı gollerle Karabük’ü mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bundan önceki son 11 haftada sadece 1 galibiyet alıp, son yılların en kötü dönemini geçiren yeşil- beyazlılar, etkili oynadığı maçta 3 puana ulaşıp taraftarını sevindirdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçın ikinci yarısında adeta coşan Timsahlar, 57. dakikada genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-0 öne geçti. Diğer iki gol maçın son bölümlerinde geldi. 90. dakikada kaleci Ahmet'in hatasında topu kapan Sercan farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Poko'nun ceza sahası içinde Sercan'ı düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Erdem Özgenç, skoru belirledi ve 3 puan 'un oldu.

    Mutlu Topçu: Kritik bir galibiyet
    Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, zorlu bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Alınan 3 puan nedeniyle oyuncularını kutlayan Topçu, "Son dönemde kritik kayıplar veriyorduk. Bugün iyi mücadele ettik ve bunun karşılığını aldık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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