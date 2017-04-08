140 gün sonra kaleyi gole kapattı
Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, dün Karabükspor’a karşı aldıkları 3-0’lık galibiyetle ligde 140 gün aranın ardından kalesini gole kapattı. İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Harun, “Bana pozisyon gelmedi desem yeri var. Yere bile yatmadım. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün evinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu maç öncesi ligde son 15 maçta kalesini gole kapatamayan Timsah, aldığı farklı galibiyetle bu şanssızlığını da kırdı. Bursaspor, ligin 11. haftasında Bursa'da oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından çıktığı 15 maçta da kalesinde gol görmüştü.
"Yere bile yatmadım"
Yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin, 140 gün sonra ligde kalesini gole kapatmayı başardığı maçta inanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren milli kaleci, "İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Bence çok iyi bir oyun da sergiledik. Bana pozisyon gelmedi desem yeri var. Yere bile yatmadım. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.
"Ertuğrul içeri girince ağlamış"
Oyundan alınırken tribünlerden gelen tepkiler sebebiyle doğrudan soyunma odasına giden Ertuğrul Ersoy'u maçın ardından teselli ettiğinin hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "Ertuğrul 21-22 yaşında çocuk. Tepki olunca üzüldüğünü hissettim. Hatta içeri girince ağlamış. Birbirimize sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyor. Biz bir takımız. Takımın içerisinde kötü niyetli insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler olabilir ama biz iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Konya maçında da ufak tefek hatalardan dolayı kaybetmiştik" diye konuştu.
"Yere bile yatmadım"
Yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin, 140 gün sonra ligde kalesini gole kapatmayı başardığı maçta inanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren milli kaleci, "İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Bence çok iyi bir oyun da sergiledik. Bana pozisyon gelmedi desem yeri var. Yere bile yatmadım. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.
"Ertuğrul içeri girince ağlamış"
Oyundan alınırken tribünlerden gelen tepkiler sebebiyle doğrudan soyunma odasına giden Ertuğrul Ersoy'u maçın ardından teselli ettiğinin hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "Ertuğrul 21-22 yaşında çocuk. Tepki olunca üzüldüğünü hissettim. Hatta içeri girince ağlamış. Birbirimize sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyor. Biz bir takımız. Takımın içerisinde kötü niyetli insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler olabilir ama biz iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Konya maçında da ufak tefek hatalardan dolayı kaybetmiştik" diye konuştu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 2
Yorum
Umm Cool story bro
- Sümela'nın şifresi
Toplam 12
Yorum
İKİZ GİDER KİLİSEDE GÜNAH ÇIKARTIRSINIZ. BU DA SİZ İKİZLERE İYİ GELİR
- Samuray olacak
Toplam 1
Yorum
git lütfen git vasat koşamayan çok riskli bi oyuncusun, sırf sneijderin kanka özleminin giderilmesi için geldin hepimiz biliyoruz
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