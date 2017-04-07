 Timsah kalesini gole kapatamıyor – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Timsah kalesini gole kapatamıyor

    Timsah kalesini gole kapatamıyor

    Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan , 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.

    Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamadı. Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan , ardından oynadığı 15 maçta da kalesinde gol yedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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