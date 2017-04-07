 ''Cumhurbaşkanımız taktik verdi'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ''Cumhurbaşkanımız taktik verdi''

    ''Cumhurbaşkanımız taktik verdi''

    Başkanı Ay, “Erdoğan’ın önerilerini gerçekleştireceğiz” dedi.

    Başkanı Ali Ay, Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan yatırımların açılışı için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bursaspor'a maddi kaynak arayışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine taktik verdiğini ifade eden Başkan Ay, sportif anlamdaki başarısızlığın sebeplerinden de konuştuklarını söyledi.

    'ÖNERİLERİNİ BİZE İLETTİ'
    Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Bursaspor Başkanı , "Önemli olan bunları neticelendirmek. İnşallah neticelendireceğiz de. Birkaç taktik söyledi Cumhurbaşkanımız, onları yapacağız. Nasıl strateji uygulayalım diye kendi aramızda da konuşacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Stadın isim hakkıyla ilgili görüşüldü. Maalesef Bursasporlu sanayicilerin duyarsızlığından konuştuk. Bursalı sanayicilerin neden böyle yaptığını sordu. Biz de gerekenleri söyledik. Sportif anlamda da ne olduğunu sordu. Ne olduğunu kendisi zaten tahmin ediyor. Otobüs olaylarından dolayı. İnşallah bundan sonra onu da düzelteceğimizi söyledik" dedi. Başkan Ay, kulüp olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ama sorunları çözeceklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. Bursaspor layık olduğu yere en kısa süre içinde gelecek" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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