''Cumhurbaşkanımız taktik verdi''
Bursaspor Başkanı Ay, “Erdoğan’ın önerilerini gerçekleştireceğiz” dedi.
'ÖNERİLERİNİ BİZE İLETTİ'
Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Önemli olan bunları neticelendirmek. İnşallah neticelendireceğiz de. Birkaç taktik söyledi Cumhurbaşkanımız, onları yapacağız. Nasıl strateji uygulayalım diye kendi aramızda da konuşacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Stadın isim hakkıyla ilgili görüşüldü. Maalesef Bursasporlu sanayicilerin duyarsızlığından konuştuk. Bursalı sanayicilerin neden böyle yaptığını sordu. Biz de gerekenleri söyledik. Sportif anlamda da ne olduğunu sordu. Ne olduğunu kendisi zaten tahmin ediyor. Otobüs olaylarından dolayı. İnşallah bundan sonra onu da düzelteceğimizi söyledik" dedi. Başkan Ay, kulüp olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ama sorunları çözeceklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. Bursaspor layık olduğu yere en kısa süre içinde gelecek" açıklamasını yaptı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
''Cumhurbaşkanımız taktik verdi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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