Bursaspor nefes aldı
Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, yeşil-beyazlılar 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 90. dakikada Sercan Yıldırım ve 90+4. dakikada Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 35 yapan Bursaspor, 34 puanlı Karabükspor'un bir basamak üzerine çıktı ve haftayı 9. sırada tamamladı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:02
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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