Bursaspor nefes aldı

Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, yeşil-beyazlılar 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 90. dakikada Sercan Yıldırım ve 90+4. dakikada Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Bu galibiyetle puanını 35 yapan Bursaspor, 34 puanlı Karabükspor'un bir basamak üzerine çıktı ve haftayı 9. sırada tamamladı.