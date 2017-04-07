 Bursaspor nefes aldı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor nefes aldı

    Bursaspor nefes aldı

    Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

    Süper Lig'de Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, yeşil-beyazlılar 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 90. dakikada Sercan Yıldırım ve 90+4. dakikada Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle puanını 35 yapan Bursaspor, 34 puanlı Karabükspor'un bir basamak üzerine çıktı ve haftayı 9. sırada tamamladı.

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.