Bursaspor’a 4 transfer
Başkan Ali Ay önümüzdeki sezon için camiaya transfer müjdesi verdi. Ay "En az 3-4 çok kaliteli oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Sakatlarımız var. Stancu, Emre ve Furkan'ı hiç görmedik. Böylece çeşitliliğimiz de artacak. Başkanlığa talip olan 50 milyon TL'si varsa gelsin" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Bursaspor’a 4 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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