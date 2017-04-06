 Bursaspor’a 4 transfer – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Bursaspor’a 4 transfer

    Bursaspor’a 4 transfer
    Başkan önümüzdeki sezon için camiaya transfer müjdesi verdi. Ay "En az 3-4 çok kaliteli oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Sakatlarımız var. Stancu, Emre ve Furkan'ı hiç görmedik. Böylece çeşitliliğimiz de artacak. Başkanlığa talip olan 50 milyon TL'si varsa gelsin" dedi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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