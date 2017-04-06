Bursaspor kalesini gole kapatamıyor
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişe son veremeyen Bursaspor, 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.
Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi.
Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.
- 7 maçta kale gole kapandı
Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.
Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli file bekçisi, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında gol yemedi.
- En farklı mağlubiyet Kasımpaşa'dan
Yeşil-beyazlılar, ligin geride kalan 26 haftalık diliminde en fazla golü Kasımpaşa maçında kalesinde gördü.
Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
- Sonuçlar
Bursaspor'un ligin 26 haftalık diliminde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
1. hafta: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 2
2. hafta: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2
3. hafta: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1
4. hafta: Bursaspor: 3 - Kayserispor: 1
5. hafta: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 0
6. hafta: Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2
7. hafta: Bursaspor: 0 - Osmanlıspor: 0
8. hafta: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Bursaspor: 2
9. hafta: Bursaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 0
10. hafta: Kardemir Karabükspor: 0 - Bursaspor: 0
11. hafta: Bursaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 0
12. hafta: Galatasaray: 3 - Bursaspor: 1
13. hafta: Bursaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1
14. hafta: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1
15. hafta: Bursaspor: 2 - Antalyaspor: 1
16. hafta: Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1
17. hafta: Bursaspor: 1- Trabzonspor: 2
18. hafta: Bursaspor: 0 - Adanaspor: 1
19. hafta: Medipol Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0
20. hafta: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe:1
21. hafta: Kayserispor: 2 - Bursaspor: 0
22. hafta: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0
23. hafta: Bursaspor: 2 - Gaziantepspor: 1
24. hafta: Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 1
25. hafta: Bursaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3
26. hafta: Atiker Konyaspor: 2 - Bursaspor: 0
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
- Advocaat'tan Stoch'a sert sözler
Toplam 5
Yorum
ddedde001 Hocanın yolcu olduğunu biliyorlar.arkasından konuşuyorlar.Sanki kendileri yolcu değil.
- Ergin Ataman dünya devinin başına geçiyor
Toplam 3
Yorum
arsen l. Bu hocayı BJK liler de GS liler de neden sevmedi ki?
- Yılın en formda derbisi
Toplam 13
Yorum
arsen l. 7-1 BJK alır...Trabzonda bir kaç kere 5-0 yapmıştı...
Bursaspor kalesini gole kapatamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.