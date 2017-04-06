Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamıyor.

Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi.

Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.

- 7 maçta kale gole kapandı

Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.

Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli file bekçisi, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında gol yemedi.

- En farklı mağlubiyet Kasımpaşa'dan

Yeşil-beyazlılar, ligin geride kalan 26 haftalık diliminde en fazla golü Kasımpaşa maçında kalesinde gördü.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

- Sonuçlar

Bursaspor'un ligin 26 haftalık diliminde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

1. hafta: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 2

2. hafta: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

3. hafta: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1

4. hafta: Bursaspor: 3 - Kayserispor: 1

5. hafta: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 0

6. hafta: Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2

7. hafta: Bursaspor: 0 - Osmanlıspor: 0

8. hafta: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Bursaspor: 2

9. hafta: Bursaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 0

10. hafta: Kardemir Karabükspor: 0 - Bursaspor: 0

11. hafta: Bursaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 0

12. hafta: Galatasaray: 3 - Bursaspor: 1

13. hafta: Bursaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

14. hafta: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1

15. hafta: Bursaspor: 2 - Antalyaspor: 1

16. hafta: Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1

17. hafta: Bursaspor: 1- Trabzonspor: 2

18. hafta: Bursaspor: 0 - Adanaspor: 1

19. hafta: Medipol Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0

20. hafta: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe:1

21. hafta: Kayserispor: 2 - Bursaspor: 0

22. hafta: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0

23. hafta: Bursaspor: 2 - Gaziantepspor: 1

24. hafta: Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 1

25. hafta: Bursaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3

26. hafta: Atiker Konyaspor: 2 - Bursaspor: 0