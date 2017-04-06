 Bursaspor kalesini gole kapatamıyor – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

    Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişe son veremeyen Bursaspor, 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.

    Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamıyor.

    Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi.

    Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.

    - 7 maçta kale gole kapandı

    Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.

    Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli file bekçisi, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında gol yemedi.

    - En farklı mağlubiyet Kasımpaşa'dan

    Yeşil-beyazlılar, ligin geride kalan 26 haftalık diliminde en fazla golü Kasımpaşa maçında kalesinde gördü.

    Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

    - Sonuçlar

    Bursaspor'un ligin 26 haftalık diliminde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    1. hafta: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 2

    2. hafta: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

    3. hafta: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1

    4. hafta: Bursaspor: 3 - Kayserispor: 1

    5. hafta: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 0

    6. hafta: Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2

    7. hafta: Bursaspor: 0 - Osmanlıspor: 0

    8. hafta: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Bursaspor: 2

    9. hafta: Bursaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 0

    10. hafta: Kardemir Karabükspor: 0 - Bursaspor: 0

    11. hafta: Bursaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 0

    12. hafta: Galatasaray: 3 - Bursaspor: 1

    13. hafta: Bursaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

    14. hafta: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1

    15. hafta: Bursaspor: 2 - Antalyaspor: 1

    16. hafta: Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1

    17. hafta: Bursaspor: 1- Trabzonspor: 2

    18. hafta: Bursaspor: 0 - Adanaspor: 1

    19. hafta: Medipol Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0

    20. hafta: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe:1

    21. hafta: Kayserispor: 2 - Bursaspor: 0

    22. hafta: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0

    23. hafta: Bursaspor: 2 - Gaziantepspor: 1

    24. hafta: Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 1

    25. hafta: Bursaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3

    26. hafta: Atiker Konyaspor: 2 - Bursaspor: 0

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:26
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