Bursaspor galibiyete odaklandı
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü sahalarında yapacakları Kardemir Karabükspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Topçu, Kardemir Karabükspor müsabakasının zorlu geçeceğini belirterek, taraftar desteğine ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.
Atiker Konyaspor maçı sonrası fazla dinlenme fırsatı bulamadıklarını aktaran Topçu, "Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağımız maça mutlak 3 puan almak için çıkacağız. İki maçı kaybettikten sonra mutlak kazanmamız gereken bir müsabaka." diye konuştu.
Yeşil-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulunan Mutlu Topçu, "Bu kritik mücadelede taraftarlarımızın vereceği destekle galip gelmek güzel olacaktır. Onların vereceği pozitif destek bizim için çok önemli. Biz zaman zaman oyundan düşebiliriz. Burada taraftarlarımızın pozitif destekleri bizi olumlu yönde etkileyecektir. Onlardan bunu esirgememelerini istiyorum. Kardemir Karabükspor maçıyla çıkışa geçmemiz ve tekrar istikrarı yakalamamız lazım." ifadelerini kullandı.
Arka arkaya alınan yenilgiler ile alt sıralardaki takımların, özellikle Gaziantepspor'un puanlar kazanmasının üzerlerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Topçu, "Biz profesyoneliz. Bunlara fazla takılmamamız gerekiyor. Atiker Konyaspor maçında yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik bugün farklı şeyleri konuşabilirdik. Benim için mücadele çok önemli. Biz o mücadeleye yaklaştık. Özellikle iç sahadaki bu kritik maçta taraftar desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:14
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
Bursaspor galibiyete odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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