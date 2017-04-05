Bursa’da Stancu kayıp aranıyor
Timsah'ın devre arasında G.Birliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Stancu, sakatlığı sebebiyle 4 haftadır yok. Bu sezon 2 golü bulunan ve henüz 6 maçta oynadığı Bursaspor'da ağları havalandıramayan Stancu'nun, hafta içi takıma dönmesi ve Cuma günkü Karabükspor maçında forma giymesi bekleniyor.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 1
Yorum
ali kırcı iyi analiz
- 'Dev' indirim
Toplam 1
Yorum
GÜNAYDIIIIN!.. GEÇMİŞ OLSUN(!) Tren kaçtıktan sonra mı aklınız başınıza geldi?Geçici değil her zaman makul olsa bilet fiyatları her maç full çekeriz..
- İspanyol futbolunda şike operasyonu
Toplam 2
Yorum
taraftar iyi yapmislar,anladigim kadariyla skora bahis oynanmis.zaten yenilecekleri macta biraz fazla yemisler.giden para bahis sirketininse sorunyok
Bursa’da Stancu kayıp aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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