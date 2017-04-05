 Bursa’da Stancu kayıp aranıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursa’da kayıp aranıyor

    Bursa’da Stancu kayıp aranıyor
    Timsah'ın devre arasında G.Birliği'nden transfer ettiği Rumen golcü , sakatlığı sebebiyle 4 haftadır yok. Bu sezon 2 golü bulunan ve henüz 6 maçta oynadığı Bursaspor'da ağları havalandıramayan Stancu'nun, hafta içi takıma dönmesi ve Cuma günkü Karabükspor maçında forma giymesi bekleniyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa’da Stancu kayıp aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.