Bursa dip yaptı

Süper Lig’de, Bursaspor son 11 maçta adeta dibe vurdu. Timsah, bu periyotta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, 11 maçta da gol yedi. Taraftarlar isyan etti, yönetim ise şaşkın durumda...

Ligin ilk 11 haftasında yalnızca 2 mağlubiyet alan ve 7 maçta da kalesini gole kapatan Bursaspor, son 11 maçta ise adeta dibe vurdu. Timsah, bu periyotta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, 11 maçta da gol yedi. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.



SADECE G.ANTEP'İ YENDİ

Ligdeki 12. mağlubiyetini yaşayan Timsah, son haftalarda aldığı sonuçlarla da adeta dibe vurdu. Son 11 haftada yalnızca Gaziantepspor'a karşı sahadan 3 puan ile ayrılabilen yeşil-beyazlı takım, bu periyotta 8 kez mağlubiyet yaşadı. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Timsah, kalesini ise 7 maçta gole kapatmıştı. Başarısızlık taraftarı isyan ettirdi. Yönetim ise yenilgiler yüzünden şaşkın durumda.



26 MAÇTA 26 GOL

Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör Mutlu Topçu'nun öğrencileri, geride kalan 26 haftada yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor'un bu periyottaki en golcü ismi 7 golle Arjantinli yıldız Batalla oldu. Başkan Ali Ay, "Bu sezon futbol şansı da yanımızda değil" açıklaması yaptı.