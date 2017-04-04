Bursa dip yaptı
Süper Lig’de, Bursaspor son 11 maçta adeta dibe vurdu. Timsah, bu periyotta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, 11 maçta da gol yedi. Taraftarlar isyan etti, yönetim ise şaşkın durumda...
SADECE G.ANTEP'İ YENDİ
Ligdeki 12. mağlubiyetini yaşayan Timsah, son haftalarda aldığı sonuçlarla da adeta dibe vurdu. Son 11 haftada yalnızca Gaziantepspor'a karşı sahadan 3 puan ile ayrılabilen yeşil-beyazlı takım, bu periyotta 8 kez mağlubiyet yaşadı. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Timsah, kalesini ise 7 maçta gole kapatmıştı. Başarısızlık taraftarı isyan ettirdi. Yönetim ise yenilgiler yüzünden şaşkın durumda.
26 MAÇTA 26 GOL
Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör Mutlu Topçu'nun öğrencileri, geride kalan 26 haftada yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor'un bu periyottaki en golcü ismi 7 golle Arjantinli yıldız Batalla oldu. Başkan Ali Ay, "Bu sezon futbol şansı da yanımızda değil" açıklaması yaptı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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