 Bursaspor, Karabükspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bursaspor, Karabükspor'a hazırlanıyor

    Bursaspor, Karabükspor'a hazırlanıyor

    Bursaspor bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.

    Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Cuma günü Bursa'da oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Dün oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:14
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