Bursaspor, Karabükspor'a hazırlanıyor
Bursaspor bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:14
- N’Doye derbide yok
Toplam 4
Yorum
hayırdır ne acısı ? biz futboldan keyif alıyoruz artık...senin dediğin bu şeyleri 30 yıl önce yaşıyorduk biz... değiştirin kafayı...
- Koptu gidiyor!
Toplam 26
Yorum
beko beşiktaş artık türkiye liginin juventusudur.galata milan,fener inter gibi. önümüzdeki en az 5 yıl daha lig beşiktaş ambargosunda geçicektir
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 11
Yorum
XX AZİZ YILDIRIM BUNLAR SENİN ESERİN, DÜŞ ARTIK FB NİN YAKASINDAN
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