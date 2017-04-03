Bursaspor, Kabükspor hazırlıklarına başladı
Bursaspor bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:04
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Kafa Ümit Özatı futbolculğunda efendi biri bilirdik,ne zaman futbolu bıraktı sinr bozucu bir hale geldi..Yorumculuğuda antrenörlüğüde beceremedi.
- Şenol Güneş'ten UEFA'ya özel röportaj
Toplam 7
Yorum
thebarbaros galatasaraylı olmalısın. "kör, kendi gibi bilirmiş" sözünü hatırlattın. beleş stad ve gelir ancak GS'de olur da !
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Gerçek Resmine baktikça çaresizligini anliyorum...Besiktas'in gucu karsisinda ellerin bagli agzin açik bakarsin...
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