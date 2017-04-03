Bursaspor dibe vurdu
Ligin ilk 11 haftasında yalnızca 2 mağlubiyet alan ve 7 maçta da kalesini gole kapatan Bursaspor, son 11 maçta ise adeta dibe vurdu. Timsah, bu periyotta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, 11 maçta da gol yedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligdeki 12. mağlubiyetini elde eden Timsah, son haftalarda aldığı sonuçlarla da adeta dibe vurdu. Son 11 haftada yalnızca Gaziantepspor'a karşı sahadan 3 puan ile ayrılabilen yeşil-beyazlı takım, bu periyotta 8 kez mağlubiyet yaşadı. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Timsah, kalesini ise 7 maçta gole kapatmıştı.
26 maçta 26 gol
Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan Mutlu Topçu'nun öğrencileri, geride kalan 26 haftada yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor'un bu periyottaki en golcü ismi 7 golle Arjantinli yıldız Pablo Batalla oldu.
En son Kasım ayında kalesini gole kapattı
Yeşil-beyazlılar ayrıca, 19 Kasım 2016 tarihinde Bursa'da oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Akhisar Belediyespor mücadelesinin ardından çıktığı 15 müsabakada da kalesini gole kapatamadı.
26 maçta 26 gol
Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan Mutlu Topçu'nun öğrencileri, geride kalan 26 haftada yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor'un bu periyottaki en golcü ismi 7 golle Arjantinli yıldız Pablo Batalla oldu.
En son Kasım ayında kalesini gole kapattı
Yeşil-beyazlılar ayrıca, 19 Kasım 2016 tarihinde Bursa'da oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Akhisar Belediyespor mücadelesinin ardından çıktığı 15 müsabakada da kalesini gole kapatamadı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
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