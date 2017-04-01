Özlem bitecek
Deplasmanda 162 gündür gülemeyen yeşil-beyazlılar hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Mutlu Topçu, “Gol yollarında daha etkili olmalıyız” dedi.
Süper Lig'de deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, bu hasretine Konyaspor karşılaşmasında son vermek istiyor. Yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, rakibini mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretini de dindirme hedefinde. Deplasmanda en son 22 Ekim 2016 tarihinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Timsah, 162 gün sonra dış sahada bu sevinci yeniden yaşamayı amaçlıyor. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon deplasmanda Adanaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Karabükspor ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı. Teknik direktör Mutlu Topçu ise birçok maçta iyi oynadıklarını ama gol bölgelerinde etkisiz kaldıklarını belirtti. Topçu, "Gol yollarında daha etkili olmalıyız. Dış sahadaki galibiyet özlemimiz bitmeli. Konya maçında forvet ve orta sahamız kalitesini göstermeli" dedi. ÖTE yandan Bursaspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Yeşil beyazlı ekibin scouting ekibi birçok isim üzerine yoğunlaşırken adaylardan birinin de Bulgar Georgi Kostadinov olduğu öğrenildi. Bulgaristan'da Levski Sofya takımının formasını giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Orta alanda görev yapan ve bu sezon 16 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Kostadinov için yeşil beyazlıların nabız yokladığı belirtildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Özlem bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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