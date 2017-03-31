Timsah, 162 gün sonra kazanmak istiyor
Süper Lig’de deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, bu hasretine Konyaspor karşılaşmasında son vermek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, rakibini mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretini de dindirme hedefinde. Deplasmanda en son 22 Ekim 2016 tarihinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Timsah, 162 gün sonra dış sahada bu sevinci yeniden yaşamayı amaçlıyor.
Yeşil-beyazlı takım, bu sezon deplasmanda Adanaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Karabükspor ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı.
Yeşil-beyazlı takım, bu sezon deplasmanda Adanaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Karabükspor ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mangala’ya onay
Toplam 6
Yorum
özgür gs ın birinci önceliği 2 forvet olmalı
- Ozan Tufan’a Bruma formülü
Toplam 5
Yorum
ms las palmas istemis fener maasini oderse
- Ve Rhodolfo gönderiliyor
Toplam 6
Yorum
AYNA YAZDIĞIN BİŞEYE BENZESİN HCK. SONRA MİLLET ÇIKIP YORUM DİYE OKUYOR YAZDIKLARINI. ADAM GELİP TOPA VURMADAN GÖNDERİLEN TOPÇU OLSA GAM YEMİYCEM
Timsah, 162 gün sonra kazanmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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