Timsah, 162 gün sonra kazanmak istiyor

Süper Lig’de deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, bu hasretine Konyaspor karşılaşmasında son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, rakibini mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretini de dindirme hedefinde. Deplasmanda en son 22 Ekim 2016 tarihinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Timsah, 162 gün sonra dış sahada bu sevinci yeniden yaşamayı amaçlıyor.



Yeşil-beyazlı takım, bu sezon deplasmanda Adanaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Karabükspor ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı.