Ozan gerçeği

Fenerbahçe İdari Menajeri Çetinkaya, genç yıldızın işini bitirmek istedi ama Bursa’nın scout ekibi sorumlusu Özhan Pulat, baba Halis Kökçü’yü tesislere götürerek transferi noktaladı

Bursaspor'un, F.Bahçe'nin elinden kaptığı Hollandalı genç gurbetçi oyuncu Ozan Can Kökçü'nün transferi aksiyon filmi gibiydi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor ve Konyaspor'un yakın markaja aldığı 19 yaşındaki maestroyu, bonservis bedeli olmadan 4 yıllığına Timsah'a kazandıran Bursaspor scout ekibi sorumlusu Özhan Pulat oldu.



PULAT, BABASINI İKNA ETTİ

Pulat'ın, bu transfer için uzun zamandır uğraştığı ve babası Halis Kökçü'yü bir hafta önce Bursa'ya getirip tesisleri gezdirdiği öğrenildi. Baba Kökçü'nün, Özlüce'de; Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Mutlu Topçu ile görüştüğü ve bu temasların ardından "evet" dediği belirtildi. Hatta Topçu'nun, Baba Kökçü ile konuşurken, genç Onur'u odasına çağırdığı ve Bursa'da nasıl oynama şansı bulduğunu anlattığı bildirildi.



BURSA ELİNİ ÇABUK TUTTU

Ozan Can'ı kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya genç yıldıza Azerbaycan maçında ulaştı ve kendisine kulübe götürmek istedi. Ancak Bursaspor ile anlaşan baba Halis Kökçü bu duruma izin vermedi.



BONSERViS BEDELi YOK

Bursaspor ile 4 yıllık kontrat imzalayan ve bonservis bedeli olmayan Ozan Can, 1 Temmuz'dan itibaren Bursaspor formasını giyecek. Birçok Süper Lig kulübünü sağlam manevralarla ekarte etmeyi başaran yeşil-beyazlılar ise aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir yatırım transferine imza atmış oldular.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU