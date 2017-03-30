Fener’den kaptılar
F.Bahçe’nin listesindeki, önceki gün Ümit Milli takımımıza karşı Azerbaycan formasıyla ter döken Feyenoord’un 18 yaşındaki ‘10’ numarası yeşil-beyazlılar’a 4 yıllık imza attı.
Bursaspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı... Sarı-lacivertliler'in gözdesi Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Ozan Can Kökçü, Bursaspor'a imza attı. Ozan Can için yeşil-beyazlılar'ın İkinci Başkanı Ali Ademoğlu'nun da katıldığı imza töreni düzenlendi. Ademoğlu, "Scout ekibimiz tarafından uzun süredir takip edilen ve birçok önde gelen kulübün peşinde koştuğu Ozan Can ile beraberiz. Hem kabiliyet hem de prosedür olarak inşallah A Milli takımda forma giyebilecek durumda. Sözleşmesi 1 Temmuz 2017 ile geçerli olacak" dedi.
VAN GOBBEL ETKİSİ
Ofansif orta saha oynayan Ozan Can ise, "Hollanda'da Groningen'de 5 yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Groningen'de hocam Türkiye'de daha önce G.Saray'da oynamış Van Gobbel'di. Kendisine Türk futbolunu sorduğum. Kendisi bana 'Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin' dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu. Bursaspor'da en çok beğendiğim isim kaptan Pablo Martin Batalla. Çok iyi bir futbolcu" diye konuştu.
BURSA'DA 3 EKSİK
Bursaspor, Konya maçı hazırlıklarını sürdürürken, sakatlardan gelen haberler teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sakatlıkları devam eden santrfor Stancu, sağ bek Jovic ve ön libero Faty, takımdan ayrı çalışırken, 3 oyuncunun da Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.
VAN GOBBEL ETKİSİ
Ofansif orta saha oynayan Ozan Can ise, "Hollanda'da Groningen'de 5 yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Groningen'de hocam Türkiye'de daha önce G.Saray'da oynamış Van Gobbel'di. Kendisine Türk futbolunu sorduğum. Kendisi bana 'Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin' dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu. Bursaspor'da en çok beğendiğim isim kaptan Pablo Martin Batalla. Çok iyi bir futbolcu" diye konuştu.
BURSA'DA 3 EKSİK
Bursaspor, Konya maçı hazırlıklarını sürdürürken, sakatlardan gelen haberler teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sakatlıkları devam eden santrfor Stancu, sağ bek Jovic ve ön libero Faty, takımdan ayrı çalışırken, 3 oyuncunun da Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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