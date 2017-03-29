 Bursa’da aidat krizi – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Bursa’da aidat krizi

    Bursa’da aidat krizi
    Toplam 6 bin 362 üyesi bulunan 'da, bugüne kadar 3 bin 382 üyenin aidatlarını ödemediği gerekçesiyle kulüpten ihraç edildiği bildirilirken, 210 üyenin daha aynı sebepten üyeliğinin düşürüleceği öğrenildi. Yöneticiler üyeleri aidat ödemeye davet etti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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