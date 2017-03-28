 Sağ şeride İvan Balliu – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Sağ şeride İvan Balliu

    Sağ şeride İvan Balliu

    Barcelona altyapısından yetişen ve ’de oynayan ’nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetim, yıldız oyuncuya sıcak bakıyor.

    , Fransız ekibi Metz'in sağbeki ivan Balliu'yu yakın takibe aldı.Barcelona altyapısından yetişen ve Metz'de oynayan Ivan Balliu, Bursaspor'a önerildi. Geçen hafta Fransa Lig 1'in en iyi 11'ine de seçilen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    25 MAÇA ÇIKTI
    Bursaspor yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol futbolcu, Barcelona altyapısından önce Portekiz'in Arouca takımına 800 bin euro'ya, ardından da Fransa'nın ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Balliu bu sezon takımı ile 25 maça çıktı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, yönetim olarak toplanacaklarını ve Balliu ile ilgili kararı vereceklerini söyledi. "Transfer çalışmalarına başladık" diyen Ay, "Bursaspor seneye çok güçlü olacak. Taraftarımızı tribüne çekecek, heyecan verici bir kadro kuracağız" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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