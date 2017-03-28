Sağ şeride İvan Balliu
Barcelona altyapısından yetişen ve Metz’de oynayan Ivan Balliu’nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetim, yıldız oyuncuya sıcak bakıyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Bursaspor yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol futbolcu, Barcelona altyapısından önce Portekiz'in Arouca takımına 800 bin euro'ya, ardından da Fransa'nın Metz ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Balliu bu sezon takımı ile 25 maça çıktı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, yönetim olarak toplanacaklarını ve Balliu ile ilgili kararı vereceklerini söyledi. "Transfer çalışmalarına başladık" diyen Ay, "Bursaspor seneye çok güçlü olacak. Taraftarımızı tribüne çekecek, heyecan verici bir kadro kuracağız" dedi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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