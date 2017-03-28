 Pablo Batalla’nın formasına 10 bin TL – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Pablo ’nın formasına 10 bin TL

    Pablo Batalla’nın formasına 10 bin TL
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı , Namık Kemal Spor Kulübü'nün 44'üncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde kulüp yararına düzenlenen açık artırmada Bursasporlu 'nın formasını 10 bin TL'ye satın aldı. Başkan Altepe, "Yeter ki gençlerimiz zararlı alışkanlıklardan uzak dursun ve spor yapsın. Bunun için her türlü desteğe hazırız" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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