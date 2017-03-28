 Defansta çöktü... – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Defansta çöktü...

    Defansta çöktü...
    Süper Lig'de bu sezon rakiplerine en fazla gol pozisyonu veren takım Bursaspor oldu. Yeşilbeyazlılar rakiplerine 148 gol pozisyonu verirken kalesinde de 33 gol gördü. Teknik direktör Mutlu Topçu, "Defanstaki hatalarımızı en aza indirmeliyiz" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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