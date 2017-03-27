Bursa atakta
Yeşil-beyazlı yönetim, transferde düğmeye bastı. Yeni Malatyaspor’dan orta saha Okechukwu Azubuike ve Boubacar Dialiba listenin başında bulunuyor. Altınordu’dan Kerim Alıcı için de girişim var...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Yeni Malatyaspor'dan orta saha Okechukwu Azubuike ve Boubacar Dialiba'yı yakın takibe aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike ve 29 yaşındaki kanat oyuncusu Boubacar Dialiba'yı listesine alan yeşil-beyazlı kulüp, özellikle 21 maçta 12 gol atan Senegalli açık Dialiba ile ilgili bilgi topluyor.
SAĞ KANADA KERİM ALICI
Bursa ayrıca TFF 1'inci Lig takımı Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'yı, listesine aldı. Kulübüyle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan 19 yaşındaki savunmacı bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı. Kerim'le, Bursaspor'un yakından ilgilendiği ve yönetimin temaslara başladığı kaydedildi.
COSTA, BURSASPOR'DAN 1 MİLYON EURO İSTEDİ
Bursaspor yönetiminin talip olduğu, Olimpiakos takımında forma giyen eski Sivassporlu stoper da Costa, yeşil-beyazlı ekipten 1 milyon euro talep etti. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Fas asıllı Portekizli oyuncuya bu hafta yanıt verilecek.
SAĞ KANADA KERİM ALICI
Bursa ayrıca TFF 1'inci Lig takımı Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'yı, listesine aldı. Kulübüyle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan 19 yaşındaki savunmacı bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı. Kerim'le, Bursaspor'un yakından ilgilendiği ve yönetimin temaslara başladığı kaydedildi.
COSTA, BURSASPOR'DAN 1 MİLYON EURO İSTEDİ
Bursaspor yönetiminin talip olduğu, Olimpiakos takımında forma giyen eski Sivassporlu stoper da Costa, yeşil-beyazlı ekipten 1 milyon euro talep etti. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Fas asıllı Portekizli oyuncuya bu hafta yanıt verilecek.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Bursa atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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