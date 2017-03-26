 Timsah harekatı – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Timsah harekatı

    Timsah harekatı

    , gelecek sezon için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Hedefte Bolu’dan Emre, Bugsaş’tan Cebrail, Karşıyaka’dan Ali Say, Yeni Malatya’dan Azubuike ve Dialiba var.

    Yeşil-beyazlılar geleceğe umutla bakmak için güçlü bir kadro yapmak istiyor. Alt ligleri tarayarak transfer edilecek isimler belirlendi. Bolusporlu Emre Gültekin orta sahada görev yapıyor. Bugsaş'ta oynayan Cebrail Karayel ise 2. Şener Özbayraklı olarak gösteriliyor. Sol kanat için ise Karşıyaka'dan Ali Say düşünülüyor. 'un önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği diğer iki isim ise Yeni Malatyaspor'dan. Süper Lig'e göz kırpan Malatya'dan Boubacar Dialiba ve Okechukwu Azubuike radara takıldı. 20 yaşındaki Azubuike orta sahada oynuyor. Dinamizmiyle takıma katkısı büyük. Dialiba 28 yaşında. Her iki kanatta da oynayabiliyor.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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