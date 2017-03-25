 Taraftarımız tribüne gelecek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Taraftarımız tribüne gelecek

    Taraftarımız tribüne gelecek
    İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gelecek sezon çok farklı bir Bursaspor izleneceğini söyledi. Ademoğlu, "Taraftarımızı tribüne çekecek takımı kuracağız. Bize güvensinler. Bu sezondan dersler aldık" şeklinde konuştu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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