 Sinan’ın siftahı yok – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sinan’ın siftahı yok

    Sinan’ın siftahı yok
    'un, Kayseri'den aldığı genç oyuncu Sinan Bakış, ligde geride kalan 25 haftada yalnızca 117 dakika şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu gol atamadı ve beklentileri veremedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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