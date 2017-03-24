Bursaspor’da kim gitsin, kim kalsın?
Süper Ligin ikinci yarısında oldukça çalkantılı bir süreçten bir geçen Bursaspor'da yeni sezonda kimin kadroda olup olmayacağı masaya yatırılıyor. Zor günler yaşayan kaleci Harun'un yönetimle konuşacağı ve gitmek istediği öğrenildi. Boban Jovic ve İsmail Konuk'un durumu da yapılacak takviyelere göre belli olacak. Timsah transferde çok iyi bir golcü ve orta saha alacak.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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