Bursaspor’da kim gitsin, kim kalsın?

Süper Ligin ikinci yarısında oldukça çalkantılı bir süreçten bir geçen Bursaspor'da yeni sezonda kimin kadroda olup olmayacağı masaya yatırılıyor. Zor günler yaşayan kaleci Harun'un yönetimle konuşacağı ve gitmek istediği öğrenildi. Boban Jovic ve İsmail Konuk'un durumu da yapılacak takviyelere göre belli olacak. Timsah transferde çok iyi bir golcü ve orta saha alacak.