Bilal: Futbolu özledim...

MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Bursaspor'da dünkü çalışmaya sakatlığı geçen Bilal Kısa ile Boban Jovic de katıldı. Bilal çiftkalede attığı şık gollerle futbolu ne kadar çok özlediğini gösterdi. Tecrübeli oyuncu, "Çok güçlü olarak sahalara döneceğim" diye konuştu.