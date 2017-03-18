Bursaspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor

Son iki karşılaşmasından dört puan çıkartan yeşil beyazlılar Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak, hem yükselişini sürdürmek, hemde üst grupta yer alan takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.



HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını Denizli Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları Serkan Çimen, Erkan Akbulut, 4.hakem ise Erkan Özdamar. Ümit Öztürk bugüne kadar Bursaspor'un 3 maçını yönetti. Bu maçlarda Bursaspor Çaykur Rize'yi 2-1, Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerken, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildi.



ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA

Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldiler. Alanya'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor 2-0 kazanmıştı.



BURSASPOR'DA SAKAT ÇOK

Bursaspor'da yarınki karşılaşmada ameliyat olan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ile birlikte sakatlıkları devam eden Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Boban Joviç ve Bogdan Stancu yarınki mücadelede yerlerini alamayacak.