Bursaspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor
Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 25'inci haftasında yarın sahasında, Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.
Son iki karşılaşmasından dört puan çıkartan yeşil beyazlılar Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak, hem yükselişini sürdürmek, hemde üst grupta yer alan takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.
HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını Denizli Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları Serkan Çimen, Erkan Akbulut, 4.hakem ise Erkan Özdamar. Ümit Öztürk bugüne kadar Bursaspor'un 3 maçını yönetti. Bu maçlarda Bursaspor Çaykur Rize'yi 2-1, Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerken, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildi.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA
Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldiler. Alanya'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor 2-0 kazanmıştı.
BURSASPOR'DA SAKAT ÇOK
Bursaspor'da yarınki karşılaşmada ameliyat olan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ile birlikte sakatlıkları devam eden Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Boban Joviç ve Bogdan Stancu yarınki mücadelede yerlerini alamayacak.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:24
- Kararım var ama...
Toplam 9
Yorum
hüseyin köse aykutada azizede hayır her ikisinide istemiyorum gidin rahat bırakın fb yi bizim kalsın gidin gidin gidin dahada türkçesi defolun ya defolun
- Kararım var ama...
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Özgür Sezon sonu gelirimin dolambaçlı cevabı
- Kararım var ama...
Toplam 9
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sandor taraftarın yuzde doksanbesi ERSUN der. Aykut gelsin 500 kombine satılırsa bravo.
Bursaspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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