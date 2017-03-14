 Timsah canlandı! – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Timsah canlandı!

    Timsah canlandı!

    , kaleci Harun’un yaralandığı otobüs saldırısı sonrası G.Antepspor galibiyeti ve Osmanlı beraberliğiyle ağır travmayı atlattı; camia kenetlendi.

    Kasımpaşa yenilgisi sonrası dönüş yolunda holiganların saldırısına uğrayan Bursa, travmayı ligde aldığı puanlarla atlatmaya başladı. G.Antep'i yenen ve Başkent deplasmanında Osmanlı karşısında puanla dönen Timsah'ta yönetici Suat Paçacı, "Bu tamiratı en çabuk gerçekleştiren ve motivasyonu yükselten taraf, oyuncularımız ve teknik direktörümüz Mutlu Topçu oldu. İki haftadaki 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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