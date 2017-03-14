Timsah canlandı!
Bursaspor, kaleci Harun’un yaralandığı otobüs saldırısı sonrası G.Antepspor galibiyeti ve Osmanlı beraberliğiyle ağır travmayı atlattı; camia kenetlendi.
Kasımpaşa yenilgisi sonrası dönüş yolunda holiganların saldırısına uğrayan Bursa, travmayı ligde aldığı puanlarla atlatmaya başladı. G.Antep'i yenen ve Başkent deplasmanında Osmanlı karşısında puanla dönen Timsah'ta yönetici Suat Paçacı, "Bu tamiratı en çabuk gerçekleştiren ve motivasyonu yükselten taraf, oyuncularımız ve teknik direktörümüz Mutlu Topçu oldu. İki haftadaki 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu" değerlendirmesinde bulundu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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