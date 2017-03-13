2 haftada 4 puan mutluluğu

Paçacı, yaptığı açıklamada, elde ettikleri 4 puanla düşme hattına yakın takımlarla aralarındaki farkın iyice açıldığını söyledi.

Bursaspor'un camia olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, bu süreçte teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftarların öz eleştiri de yapıp olumsuzlukların ortadan kaldırılması yönünde çalıştığını ifade eden Paçacı, şunları söyledi:

"Burada bu tamiratı en çabuk gerçekleştiren ve motivasyonunu yükselten taraf, oyuncularımız ve teknik direktörümüz Mutlu Topçu oldu. Hem sonuç hem de futbol mücadelesi anlamında gösterilen gelişim, herkesi mutlu etti. Ayrıca şu bir gerçek ki 11'e 11 oynadığımızda daha derli toplu görüntü ortaya koyuyoruz. Son 2 maçta bunu gördük."

Paçacı, Bursaspor'un belki de tarihinde ilk kez ligde bu kadar eksik ve sakat oyuncuyla mücadelesini sürdürdüğünü aktararak, "Futbolcu arkadaşlarımız arasında form grafiğini yukarı çeken, teknik heyetin verdiği şansı çok iyi değerlendiren genç oyuncularımız var. İki haftada alınan 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu." diye konuştu.

Bu olumlu gidişin devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayan Paçacı, hafta sonu iç sahada oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.