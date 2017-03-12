Şamil Çinaz'dan Osmanlıspor maçı yorumu

Osmanlıspor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğuna dikkat çeken Şamil Çinaz, maçın ilk 15-20 dakikasının kendileri açısından sıkıntılı geçerek oyunu oturtamadıklarını belirtti, "20'inci dakikadan sonra üstünlük tamamen bize geçti. Top yaptık, pozisyonlar bulduk. Neticede penaltıdan da olsa, 40'ıncı dakikada golü bulup 1-0 öne geçtik" dedi. Şamil Çinaz, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

"İkinci yarının ilk 15 dakikasında baskı yedik ama buna karşılık verdik. İyi defans yaptık. İyi mücadele ettik. Yalnız çok üzücü ve gereksiz gol yedik. Sonuçta maalesef buradan 3 puanla ayrılamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama şimdi. Önümüze bakmamız lazım. Taraftarlarımız önünde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçımız var. Oradan gereken istenen 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz."

EKSİKLER SORUN OLMAMALI

Osmanlıspor maçında takımda 2 cezalı, 6'da sakat oyuncuları olduğunu hatırlatan Şamil Çinaz, daha sonra, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunun içinde kadrolar geniş tutuluyor. Yani, takımda her futbolcuya ihtiyaç var. Bugün belli oldu. Neticede Bursaspor'un kadrosundaki her futbolcu ilk onbirde oynama seviyesinde olmalı. Eksik olmamıza karşın iyi oyun sergiledik" diye konuştu. Şamil Çinaz, daha sonra şunları söyledi:

"MERT BAŞARILIYDI"

"Genç arkadaşımız Mert Örnek bugün ilk kez ilk onbirde yer buldu. Gayet güzel oynadı. İyi mücadele etti. Topu tuttu ve öne taşımaya çalıştı. Sahada kaldığı sürece gayet olumlu performans ortaya koydu. Kendisini kutluyorum. Bu da genç arkadaşlarımıza umut olsun."

"DENİZ YILMAZ GOL ORUCUNU BOZDU"

Deplasmanda oynanan Kayserispor müsabakasında rakibine tekme attığı için kırmızı kart gördüğü için kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, 2 maçlık cezası bitmesi, yönetimin affetmesi sonucu, Osmanlıspor maçında forma giydi. Osmanlıspor karşısında takımın çalışkan isimleri arasında yer alan Deniz Yılmaz, penaltıyı gole çevirirken bu sezonki 3'üncü golüne imza atarken, alınan 1 puana katkı koyan isimlerden birisi oldu. Deniz Yılmaz, Bursaspor forması ile çıktığı maçlarda 9 gol, 4 asist yaptı.