Konya’da Douglas şoku

A.KONYA'ya M.Başakşehir maçı öncesi bir iyi, bir de kötü haber. Adana maçında sakatlanan 27 yaşındaki İskoç sol bek Douglas'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanıp, sol el tarak kemiğinde kırıklar oluşan Ömer Ali'nin ise oynayabileceği bildirildi.