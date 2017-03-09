 Konya’da Douglas şoku – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Konya’da Douglas şoku

    Konya’da Douglas şoku
    A.KONYA'ya M.Başakşehir maçı öncesi bir iyi, bir de kötü haber. Adana maçında sakatlanan 27 yaşındaki İskoç sol bek Douglas'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanıp, sol el tarak kemiğinde kırıklar oluşan Ömer Ali'nin ise oynayabileceği bildirildi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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