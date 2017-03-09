 Ay: Biraz da onlar üzülsün – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Ay: Biraz da onlar üzülsün

    Ay: Biraz da onlar üzülsün
    Bursaspor Başkanı Ali Ay, holiganların saldırısı sonrası ağır travma altında çıktıkları Gaziantep galibiyetini değerlendirdi. Ay, "Bu kadar ağır bir travmadan sonra alınan 3 puanı çok önemsiyorum. Hiç kolay değildi. Hiçbir şey bitmiş değil. Seri galibiyetler ile Avrupa hedefine ulaşabiliriz" diye konuştu. Öte yandan altyapıdan sorumlu yönetici Ali Turan dün istifa etti.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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