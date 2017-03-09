Ay: Biraz da onlar üzülsün

Bursaspor Başkanı Ali Ay, holiganların saldırısı sonrası ağır travma altında çıktıkları Gaziantep galibiyetini değerlendirdi. Ay, "Bu kadar ağır bir travmadan sonra alınan 3 puanı çok önemsiyorum. Hiç kolay değildi. Hiçbir şey bitmiş değil. Seri galibiyetler ile Avrupa hedefine ulaşabiliriz" diye konuştu. Öte yandan altyapıdan sorumlu yönetici Ali Turan dün istifa etti.