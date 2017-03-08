Bursaspor’da tempo düşmüyor
BURSASPOR bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Takımımız daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Boban Jovic ve Erdem Özgenç'in tedavisine devam edildi, Bilal Kısa ve Emre Taşdemir ise kondisyon salonunda çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
MUTLU YILLAR ŞAMİL ÇİNAZ
Yeşil beyazlıların tecrübeli oyuncusu Şamil Çınaz'ın doğum günü antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Çınaz'a pastasının ilk dilimini Sercan Yıldırım takdim etti. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Şamil herkese teşekkür etti.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:00
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 22
Yorum
HCK / BJK KESİNLİKLE ALINMALI : MAİA , STOPER / KIVRAK, VURUŞLAR TEKNİK, OYUN ZEKASI GÜZEL.ÖZETLE 7 KİŞİDEN SADECE 2 KİŞİ - MAYCON VE MAİA ALINABILIR.
- 2017’nin kralı
Toplam 10
Yorum
NE GÜZEL NEGÜZEL KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUN TAKIM NE OLACAK DİYE HAKEMLE ALINAN SON MAÇ CUMA KAYSERİ BERABERLİK YADA YENİLGİ KORKUSU KAFAN DAGILMIŞ
- Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Toplam 6
Yorum
Bence Sol kanata Cekebillir Hoca
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