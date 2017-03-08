Bursaspor'da istifa
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Turan istifa etti.
Yeşil-beyazlılarda Kasımpaşa maçının ardından yaşanan olaylardan sonra, futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk görevlerinden istifa etmişti.
Görevlerinden ayrılan 3 yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek listenin ilk 3 sırasında yer alan üyelerin gelecekleri öğrenildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:55
- Karavaiev’i gören var mı?
Toplam 5
Yorum
dalga geçiyorlar volkan şen oğuzhan özyakup tolgay arslan tolga ciğerci ile türk futbolu gelişmez bunlar milli takımda oldukları sürecede başarı da gelemez
- ''Sorun uçta''
Toplam 15
Yorum
türkler golcü bulamaz türk takımları yırtıcı bir golcü bulamaz bir ara galatasaray drogbayı aldı elmander baros felan sonra başka forvet türkiyeye gelmedi
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 31
Yorum
T.S oktayy ewet futbolcu istedği takımda oynamalı mehmet topuz gib mesela
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