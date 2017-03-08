 Bursaspor'da istifa – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Bursaspor'da istifa

    Bursaspor'da istifa

    Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi istifa etti.

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 'ın istifasını sunduğunu, bunu kabul ettiklerini söyledi.

    Yeşil-beyazlılarda Kasımpaşa maçının ardından yaşanan olaylardan sonra, futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk görevlerinden istifa etmişti.

    Görevlerinden ayrılan 3 yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek listenin ilk 3 sırasında yer alan üyelerin gelecekleri öğrenildi.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:55
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