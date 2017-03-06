Bursaspor’da yüzler gülüyor
Bursaspor, 1 günlük izin ardından deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 24'üncü Haftasında cumartesi günü Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam Özlüce Tesisleri'nde yapılan tek antrenman ile başladı. Gaziantepspor karşısında alınan galibiyetin Bursasporlu futbolcular üzerindeki stres ve baskıyı attığı, futbolcuların neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun yaptığı toplantı ardından futbolcular iki ayrı gruba ayrılarak, tempolu koşular yaptı. Isınmanın ardından ayak tenisi maçı yapılırken, son bölümde ise oyun oynandı.
Sakat futbolculardan Bilal Kısa koşularda yer alırken, Emre Taşdemir fizyoterapist eşliğinde düşük tempolu koşu yaptı. Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, katılmazken, sakatlıkları bulunan Stancu, John ve Erdem Özgenç salonda antrenman yaptı. Faty ise ayak tenisi maçına katılmadı.
YENİ DOKTOR GÖKHAN ÖZHAN
Bursaspor Kulübü'nün yeni doktoru 2010 yılında bu görevi yapan Uludağ Üniversitesi Spor Hekimi Gökhan Özhan oldu. Kulüp yetkilileri Özhan'ın Gaziantep maçı öncesi işbaşı yaptığını belirtti.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANI ANTRENMANA GELDİ
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Bursaspor Kulübü'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Görüşme sonrası antrenmanın bir bölümünü izleyen Vefa Salman, daha sonra Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme ardından tesislerden ayrıldı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:31
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 114
Yorum
yigido atinc a sormamiza gerek yok o bjk kalecisi eller mudahale etme yetkisine sahip
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
Özgür Gs ın ilacı bir takımdan 5 yemektir gs çok itibarsızlaştı küçük takım seviyesine geldi eskiden takımlar gsdan korkarken şimdi biz korkuyoruz
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
GS'li tudor senin taktik bize uymaz. karabük değil burası. saldırcaksın. defans yapmayı forvetten başlatıcaksın. korkak oynatma 50 defansla.
Bursaspor’da yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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