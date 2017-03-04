 Galibiyet istiyorum – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Galibiyet istiyorum

    Bursaspor’un hocası Mutlu Topçu, Gaziantepspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı ve “Herşeyi unutup kazanın” dedi

    Süper Lig'de Gaziantepspor'la kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor, kapılarını dış dünyaya kapattı. Son 7 haftadan sadece 1 puan çıkarabilen ve Kasımpaşaspor maçı sonrası yaşananların ardından oldukça zor günler geçiren yeşil beyazlılar'da Teknik Direktör Mutlu Topçu, oyuncularıyla toplantı yaptı. Topçu, "Aklınızdan herşeyi çıkarın. Sizden galibiyet istiyorum. Hepinize güveniyorum" diye konuştu.

    İKİ CEZALI VAR
    Bursa'da , Deniz Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy, kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'un yanı sıra sakatlıkları süren Bilal Kısa ve Emre de yok.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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