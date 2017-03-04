 Bursaspor 7 hafta sonra kazandı – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor 7 hafta sonra kazandı

    Bursaspor 7 hafta sonra kazandı

    Son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bursaspor, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe 'dur' dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

    Timsah Arena'da oynanan maçta Gaziantepspor 6. dakikada Marcinho ile 1-0 öne geçerken, Bursaspor bu gole 7. dakikada İsmail Konuk'la cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-1

    İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta 90+3. dakikada Batalla'nın penaltı atışında kaleci Paulo Victor'dan dönen topu filelere gönderen Joshua John skoru belirledi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu: 2-1

    7 HAFTA SONRA KAZANDI
    Bursaspor bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken, 7 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor 7 hafta sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.