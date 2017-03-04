Bursaspor 7 hafta sonra kazandı
Son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bursaspor, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe 'dur' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.
Timsah Arena'da oynanan maçta Gaziantepspor 6. dakikada Marcinho ile 1-0 öne geçerken, Bursaspor bu gole 7. dakikada İsmail Konuk'la cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-1
İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta 90+3. dakikada Batalla'nın penaltı atışında kaleci Paulo Victor'dan dönen topu filelere gönderen Joshua John skoru belirledi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu: 2-1
7 HAFTA SONRA KAZANDI
Bursaspor bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken, 7 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
- Sneijder'in yerine Josue
Toplam 5
Yorum
Drogba Emre colaga hak ettiği ücret verilseydi ne josue olurdu nede sniejder yok diye kara kara düşümezdik levent nazifogluna ders olsun
- Sneijder depremi!
Toplam 34
Yorum
Fırat Eğer bu haber doğruysa yollayın gitsin. Her hafta Sneijder'in zırvalıklarıyla şımarıklıklarıyla uğraşamayız. Kimse Galatasaray'dan yada başka bir takımdan üstün değil. Gerekirse orta sıralarda olalım ama büyüklüğümüz bizde kalsın. Bunlara taviz vere vere bugünlere geldik zaten.
- Jeremain Lens bombası
Toplam 45
Yorum
rüyasında rüyasında alır.. :D lens gitmez heves etmeyin
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