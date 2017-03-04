Bursaspor 7 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

Timsah Arena'da oynanan maçta Gaziantepspor 6. dakikada Marcinho ile 1-0 öne geçerken, Bursaspor bu gole 7. dakikada İsmail Konuk'la cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-1

İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta 90+3. dakikada Batalla'nın penaltı atışında kaleci Paulo Victor'dan dönen topu filelere gönderen Joshua John skoru belirledi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu: 2-1

7 HAFTA SONRA KAZANDI

Bursaspor bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken, 7 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.