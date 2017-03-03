Bursaspor otobüsüne saldırıda flaş gelişme
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili olarak ifade veren 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde Orhangazi Adliyesine gelen 12 taraftar, savcıya verdikleri ifadenin ardından mahkemeye sevkedildi. Mahkeme, ifadesi alınan 12 taraftarın da serbest bırakılmasına karar verdi.
Olayla ilgili olarak daha önce 6 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:38
- Ballon d’Or benim olmalıydı
Toplam 5
Yorum
karakartal arkadaş senin zamanında brezilyalı ronaldolar figolar zidanelar vardı nereye ballon doru alıyosun tamam iyi topçuydun ama abartma :D
- Usta doğruladı
Toplam 4
Yorum
KEMAL 2.sınıf futbolcular cenneti Trabzon'um oldu. Bu futbolcularla mı şampiyon olacağız?
- Keskin Brezilya’da
Toplam 8
Yorum
ARSENAL Thiago Maia. MÜTHİŞ BİR OFANSİF ÖNLİBERO OĞUZHAN SENE SONU SATILCAKSA KESİNLİKLE O ALINMALI AMA BÜYÜK KLUPLER KAPMASSA TABİ
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