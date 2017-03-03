Bursaspor kritik sınavda
Süper Lig’de son 7 haftada galibiyet alamayan Bursaspor, yarın evinde Gaziantepspor ile kritik bir sınava çıkacak. Sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı planlayan ev sahibi ekip, cezası sebebiyle mücadeleyi seyircisiz oynayacak.
Süper Lig'de 58. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Gaziantepspor'un 24 galibiyeti bulunurken, Bursaspor ise 21 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. 12 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.
Timsah evinde kazanamıyor
Yeşil-beyazlı ekip, ligde Gaziantepspor ile kendi evinde oynadığı son 15 maçta yalnızca 3 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 5 karşılaşmada ise puan alamadı.
Seriye Bursaspor son vermişti
Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'un 13 ve 18. haftalar arasındaki 6 maçlık yenilmezlik serisine son veren Bursaspor, ligde bu sezon son 3 maçta yenilmeyen rakibinin bu serisini de bozmak istiyor.
Gaziantepspor'un 17 maçtır deplasman galibiyeti yok
Bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Gaziantepspor, geçtiğimiz sezon ise son 7 deplasman maçında da galibiyet elde edememişti. 17 maçtır rakip sahalarda kazanamayan kırmızı-siyahlılar, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.
Ligin en hırçın takımları
Geride kalan 22 haftada Bursaspor, 7 kez kırmızı kart görürken, Gaziantepspor ise 6 kez cezalandırıldı. Ligin en hırçın iki takımının mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı takımda Deniz Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy, kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bursaspor'da ayrıca, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'un yanı sıra sakatlıkları süren Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Erdem Özgenç yarınki mücadelede sahada yer alamayacak. Sakatlığı geçen Josua John'un ise 18 kişilik kadroya girmesi bekleniyor.
Düdük Barış Şimşek'te
Bursaspor'un cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak olan müsabakada Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
- Portekiz çıkarması
Toplam 38
Yorum
HCK / BJK TALİSCA TAMAM, ABOUBAKAR KESİNLİKLE YARAMAZ. (BEKOBJK) KARDEŞ ATİBANIN YERİNE OBİ MİKEL SÜPER OLUR.
- Keskin Brezilya’da
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK YEFERSON SOTELDO, J.GUİDETTİ, A.RAMOS, F.ERAZO, S.NASRİ VE H.ZİYECH GİBİ BANKO ADAMLARI GELECEK SEZON İÇİN ALDIRDA SEN İZLEMEYE DEVAM ET
- Usta doğruladı
Toplam 3
Yorum
ERDO61 BAŞKA ADAM BULAMADINIZ MI.. BU ADAMLARI TS DE GÖRMEK İSTEMİYORUZ. NASIL BİR HEDEF BELİRLİYORSUNUZ. BÜYÜK HEDEFLERE DAHA İYİLERİYLE YÜRÜYÜN.
Bursaspor kritik sınavda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.