Bursaspor kritik sınavda

Süper Lig’de son 7 haftada galibiyet alamayan Bursaspor, yarın evinde Gaziantepspor ile kritik bir sınava çıkacak. Sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı planlayan ev sahibi ekip, cezası sebebiyle mücadeleyi seyircisiz oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Bursaspor, haftalardır süren galibiyet alamama serisini Gaziantepspor maçı ile birlikte sonlandırmak istiyor. Ligdeki son galibiyetini 19 Aralık 2016'da sahasında Antalyaspor'a karşı alan Timsah, o maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca Fenerbahçe'den 1 puan almayı başardı. 6 maçta sahadan puansız ayrılan yeşil-beyazlılar, yarınki Gaziantepspor maçından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



Süper Lig'de 58. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Gaziantepspor'un 24 galibiyeti bulunurken, Bursaspor ise 21 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. 12 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.



Timsah evinde kazanamıyor

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Gaziantepspor ile kendi evinde oynadığı son 15 maçta yalnızca 3 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 5 karşılaşmada ise puan alamadı.



Seriye Bursaspor son vermişti

Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'un 13 ve 18. haftalar arasındaki 6 maçlık yenilmezlik serisine son veren Bursaspor, ligde bu sezon son 3 maçta yenilmeyen rakibinin bu serisini de bozmak istiyor.



Gaziantepspor'un 17 maçtır deplasman galibiyeti yok

Bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Gaziantepspor, geçtiğimiz sezon ise son 7 deplasman maçında da galibiyet elde edememişti. 17 maçtır rakip sahalarda kazanamayan kırmızı-siyahlılar, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.



Ligin en hırçın takımları

Geride kalan 22 haftada Bursaspor, 7 kez kırmızı kart görürken, Gaziantepspor ise 6 kez cezalandırıldı. Ligin en hırçın iki takımının mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı takımda Deniz Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy, kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bursaspor'da ayrıca, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'un yanı sıra sakatlıkları süren Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Erdem Özgenç yarınki mücadelede sahada yer alamayacak. Sakatlığı geçen Josua John'un ise 18 kişilik kadroya girmesi bekleniyor.



Düdük Barış Şimşek'te

Bursaspor'un cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak olan müsabakada Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.