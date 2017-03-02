Timsah’a uyarı: Kendinize gelin
Son 7 haftada yalnızca 1 puan Bursaspor, Gaziantepspor sınavının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Mutlu Topçu da öğrencilerine uyarılarda bulunuyor. Artık kazanmaktan başka şanslarının olmadığınıın altını çizen Topçu, "Herkes üstüne düşeni yapmalı. Şampiyon takımın futbolcuları gibi oynayıp, beklentileri karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Timsah’a uyarı: Kendinize gelin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.