 Timsah’a uyarı: Kendinize gelin – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Timsah’a uyarı: Kendinize gelin

    Timsah’a uyarı: Kendinize gelin
    Son 7 haftada yalnızca 1 puan , Gaziantepspor sınavının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör da öğrencilerine uyarılarda bulunuyor. Artık kazanmaktan başka şanslarının olmadığınıın altını çizen Topçu, "Herkes üstüne düşeni yapmalı. Şampiyon takımın futbolcuları gibi oynayıp, beklentileri karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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