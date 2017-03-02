Bursaspor'da art arda istifalar
Ligde sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak ve yönetim kurulu yedek listesinin ilk sırasında yer alan Alaettin Temiz'in ardından idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk de istifa etti.
Yönetim kurulunda idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk'ün dün istifa kararı aldığını belirten Ay, Dinçtürk'ün de görevinden ayrıldığını ifade etti.
Bu arada, Bursaspor'da yedek yönetim kurulu listesinin ikinci sırasında Necati Muğ, üçüncü sırasında ise Ömer Hasan Parlakay yer alıyor.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
- Derbi ertelendi
Toplam 6
Yorum
xyz lig nisanda bitmiyor forever komedimisin sen ))) sadece 28. haftaya kadar program yapmışlar
- ''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!''
Toplam 13
Yorum
osman kuerezma sen mehmet topuza sor bakalım o sana anlatır
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 15
Yorum
bakşimdi sadece onlar degil emenike vandrvil desoza neutarder şen demirel bunlarıda satı genç ucuz kaliteli topçular alın yılmaz vuralda takıma
Bursaspor'da art arda istifalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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