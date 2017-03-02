 Bursaspor'da art arda istifalar – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Bursaspor'da art arda istifalar

    Bursaspor'da art arda istifalar

    Ligde sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak ve yönetim kurulu yedek listesinin ilk sırasında yer alan Alaettin Temiz'in ardından idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk de istifa etti.

    Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçının ardından yaşanan olaylardan sonra futbol şube sorumlu Yüksel Çolak ve yedek listenin ilk sırasında yer alan Alaettin Temiz'in istifalarını sunduklarını hatırlattı.

    Yönetim kurulunda idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk'ün dün istifa kararı aldığını belirten Ay, Dinçtürk'ün de görevinden ayrıldığını ifade etti.

    Bu arada, Bursaspor'da yedek yönetim kurulu listesinin ikinci sırasında Necati Muğ, üçüncü sırasında ise Ömer Hasan Parlakay yer alıyor.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:15
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