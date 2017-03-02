Bursaspor'da art arda istifalar

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçının ardından yaşanan olaylardan sonra futbol şube sorumlu Yüksel Çolak ve yedek listenin ilk sırasında yer alan Alaettin Temiz'in istifalarını sunduklarını hatırlattı.

Yönetim kurulunda idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk'ün dün istifa kararı aldığını belirten Ay, Dinçtürk'ün de görevinden ayrıldığını ifade etti.

Bu arada, Bursaspor'da yedek yönetim kurulu listesinin ikinci sırasında Necati Muğ, üçüncü sırasında ise Ömer Hasan Parlakay yer alıyor.