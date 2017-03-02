Ali Ay: İş paraya gelince herkes kaçıyor

Bursaspor Kulübünün, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Ay, kendisinin de bazı konularda hatasının olduğunu belirterek, "Seçim olunca herkes bir araya geliyor, ancak iş paraya gelince herkes kaçıyor. Kusura bakmayın bunu burada söylemek zorundayım. Birbirini karalama ve birbirinin arkasından kuyu kazma gibi olaylar oluyor." dedi.

Kendisinin Bursa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Ay, "Çünkü ben Bursaspor'u çok seviyorum. Ben de hata yaptım ama hiçbir zaman seviyormuş gibi gözükmedim, gerçekten Bursaspor'u sevdim. Futbolun adaleti neyse aynen bize de uygulanmasını istiyoruz.'' diye konuştu.

Ali Ay, divan kurulu toplantısında üyeleri kulübün idari, mali ve sportif faaliyetleri konusunda da bilgilendirdi.



DİVAN KURULU TOPLANTISI

Divan kurulu toplantısına kulübün yöneticileri ve 385 divan üyesi katıldı.



Toplantıda divan kuruluna girmeye hak kazanan yeni üyeler, barkovizyon sunumuyla tanıtıldı. Kongre üyeliğinde 20 yılını dolduranlar, divan kuruluna kabul edildi. Yeni isimlerin katılmasıyla divan kurulu üye sayısı 385'ten 625'e çıktı.